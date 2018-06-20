قررت مصالح الوظيف العمومي تمديد الرخص الاستثنائية لـ12 فئة في قطاع التربية الوطنية لتمكينها من المشاركة في الامتحانات المهنية التي تقرر إجراؤها بتاريخ 15 جويلية المقبل.

وجاءت هذه التراخيص بطلب من وزارة التربية الوطنية، ويتعلق الأمر، حسب المراسلة التي تحوزها ”الخبر”، بالأساتذة المكونين الذين لديهم سنتان خدمة فعلية إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان المهني، حيث يمكنهم المشاركة في رتبة مفتش تعليم ابتدائي ومتوسط ومفتش التربية الوطنية. يشارك في مسابقة الترقية إلى رتبة مدير كل من مساعدي المديرين الذين يثبتون سنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والأستاذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والأستاذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون 7 سنوات خدمة فعلية كأقدمية عامة.

وللترقية إلى رتبة مدير متوسط، يمكن أن يشارك المستشارون الرئيسيون في التربية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمستشارون الرئيسيون في التربية المنحدرون من أسلاك التعليم الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ومستشارو التربية المنحدرون من أسلاك التعليم الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والأستاذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والأستاذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية عامة.



أما للترقية لرتبة مدير ثانوية، فيشارك فيها الأستاذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والأستاذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الذين يثبتون 7 سنوات أقدمية عامة، ونظار الثانويات الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وتقرر إجراء الامتحان المهني بتاريخ 15 جويلية المقبل، على أن تجتمع لجان الطعون للبت في تحفظات المترشحين بتاريخ 7 من الشهر نفسه.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد راسلت مصالح الوظيف العمومي من أجل التماس الموافقة على جملة من التدابير والطلبات بغرض تأطير المؤسسات التعليمية وضمان السير الحسن والمنتظم لها، لتحقيق دخول مدرسي واجتماعي ناجحين وتمدرس للتلاميذ في أحسن الظروف، حيث طالبت بتجديد العمل بالرخصة الاستثنائية الممنوحة بموجب المراسلة رقم 5874 المؤرخة في 30 أفريل من السنة الماضية 2017، المتعلقة بتخفيض الأقدمية المطلوبة لبعض رتب الموظفين قصد تمكينهم من المشاركة في الامتحانات المهنية للالتحاق برتب مديري المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تخفيض الأقدمية المطلوبة في الأساتذة المكونين في الأطوار التعليمية الثلاثة، لتمكينهم من المشاركة في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتب المفتشين للأطوار الثلاثة، وذلك من خمس سنوات إلى سنتين، وتمديد العمل بالرخصة الاستثنائية الخاصة بالانتداب على مناصب التكوين المتعلقة برتب مديري المؤسسات التعليمية، وكذا برتب المفتشين للأطوار الثلاثة، طبقا لمحضري الاجتماع المؤرخين في 9 سبتمبر و11 أكتوبر 2015، كما طلبت وزارة التربية تقليص مدة التسجيلات بالنسبة للرتب المعنية بالامتحانات المهنية المعتزم تنظيمها سنة 2018 إلى عشرة أيام.