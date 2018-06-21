انتشلت أمس فرقة الغطاسين التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بوزرة، بولاية المدية، جثة طفل غريق من بركة مائية بالمكان المسمى البركة الحمراء ببلدية أم الدليل وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قصر البخاري.

وتعد الحادثة الثانية بعد التي تم فيها انتشال جثة شاب (33سنة) صبيحة الثلاثاء الفارط من سد وادي زيان بالزبيرية.

..وانتشال جثتي توأم بوادي الشفة

انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة مساء أمس الأربعاء جثتي توأم غرقا بوادي الشفة الواقع غرب الولاية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان صادر عن خلية الاتصال و الإعلام التابعة لها تدخل وحدة الحماية المدنية التابعة لدائرة وادي العلايق، في حدود الساعة الثامنة و الربع من مساء أمس مدعومة بفرقة غطاسي الحماية المدنية من أجل البحث عن توأم غرقا بوادي الشفة بمنطقة حوش جعفر بلدية وادي العلايق.

وبعد عملية أولية تم العثور على الطفل الأول و انتشاله في حوالي الساعة التاسعة و خمس دقائق ـ يضيف المصدر- فيما تم العثور على الطفل الثاني بعد عملية البحث تحت المياه وعلى ضفاف الوادي في حدود الساعة التاسعة و35 دقيقة.

وقد تم نقل جثتي الأخوين (ل. هـ) و (ل. إ) اللذان يبلغان من العمر سبع سنوات نحو القطاع الصحي لوادي العلايق رفقة مصالح الدرك الوطني التي فتحت من جهتها تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم.