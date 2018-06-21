عاود النجم البرازيلي نيمار تمارينه مع منتخب بلاده بشكل طبيعي استعدادا للمباراة الثانية لـ"سيليساو" في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم ليوم الجمعة ضد كوستاريكا.

وأعلن الاتحاد البرازيلي أمس الأربعاء، في حسابه الرسمي على تويتر "أن تمارين المنتخب البرازيلي متواصلة ونيمار يشارك بشكل طبيعي في ورشة العمل!"، ناشرا مقطع فيديو حيث يبدو نيمار واضعا ضمادة على كاحله الأيمن يتمرن بشكل طبيعي في مقر المنتخب في سوتشي.

واضطر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ترك الحصة التمرينية، يوم الثلاثاء الماضي، وهو يعرج بسبب آلام في الكاحل الأيمن، مؤكدا أنه سيستأنفها بشكل طبيعي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد فينسينيوس رودريغيش "لم ينسحب من الحصة التدريبية بسبب ألم في القدم، ولكن في الكاحل الأيمن، بسبب عدد الأخطاء التي ارتكبت بحقه يوم الأحد الفارط " في إشارة إلى المباراة ضد سويسرا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال روسيا 2018.

لكن يبدو أن مشاركته في المباراة المصيرية ضد كوستاريكا ليست مهددة، وهذا خبر سار للمنتخب المطالب بالفوز وتعويض تعثره في الجولة الأولى.