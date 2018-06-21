اكتشاف مخبأ للأسلحة بأدرار

أخبار الوطن
21 يونيو 2018 () - إ.ش/ وكالات
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دمرت مفرزة للجیش الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، مخبأ للأسلحة والذخیرة بالحدود الجزائرية المالیة بأدرار.

و أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أنه تم استرجاع أسلحة تتمثل: رشاش ثقیل عیار 5.14  میلیمتر و بندقیتین رشاشتين من نوع  (FMPK) و (FMDP) ، و8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنیكوف، و3 بنادق تكرارية و بندقیة نصف آلیة من نوع سیمونوف، و بندقیة من نوع ماس، و55 قذيفة خاصة بمدفع ھاون عیار 82 ملم، و 20 حشوة  خاصة بمدفع ھاون عیار 82 ملم بالإضافة إلى 55 مخزن خاص بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنیكوف، ومخزني ذخیرة للبندقیة ماس، و3 أشرطة ذخیرة للرشاش (FMPK)، و زيادة على هذا كمیة ضخمة من الذخیرة تقدر بـ 4501 طلقة من مختلف العیارات.

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