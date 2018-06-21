دعا مدير الأمن العمومي ومراقب الشرطة نايلي عيسى في تصريح للقناة الإذاعية الأولى المواطنين إلى عدم السكوت عن التجاوزات التي تحدث على الشواطئ والتقدم لمصالح الأمن من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على هذه الظواهر السلبية .

وأوضح نايلي أنه من بين أهم الإجراءات التي ستمكن من مواجهة محاولات استغلال الشواطئ بطريقة غير شرعية والتجاوزات التي تطال المصطافين هو وجود مسير على رأس كل شاطئ وهو من يستقبل الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات ، و"على المواطن أن يساهم في القضاء على هذه الظواهر من خلال التوجه إلى المصالح الأمنية لتقديم شكوى ".

وبمناسبة افتتاح موسم الاصطياف في الجزائر والذي يصادف الـ21 من جوان من كل سنة اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات الضرورية لإنجاح الموسم واستقبال المسافرين ،بحسب مراقب الشرطة نايلي عيسى فبالنسبة للمطارات فإن استقبال الجزائريين المقيمين في الخارج، فقد تم تدعيم التشكيل الأمني العامل في هذه الحدود من أجل استقبال تدفق المسافرين بشكل أحسن وهو ما تم أيضا في الحدود البرية والبحرية .

واستطرد المتحدث ذاته بالقول "إن هناك فرق شرطية خاصة تتنقل لإجراء كل الإجراءات الأمنية على مستوى البواخر للتقليل من مدة إجراءات المراقبة في الموانئ المتعلقة بوثائق المسافرين وعائلاتهم والسيارات التي يقودونها وهو ما يسمح بربح الوقت للمسافرين وكذا العاملين على الاستقبال في كل الموانئ.