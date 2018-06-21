دخل قطار ثان من نوع ''كوراديا'' يربط بين مدينتي وهران والجزائر حيز الخدمة منذ بداية الأسبوع الجاري، حسبما أستفيد اليوم الخميس من المديرية الجهوية لوهران للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وقام القطار الجديد بأول رحلة له السبت المنصرم، تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي إطلاق الرحلة الثانية اليومية لقطار''كوراديا'' ليخفف الضغط على القطار الأول من نفس النوع الذي يربط بين الباهية والعاصمة، والذي دخل حيز الخدمة في مارس الفارط وأصبح الوسيلة المفضلة لكثير من المسافرين للتنقل بين المدينتين بالنظر إلى وسائل الراحة التي يضمنها.

وكانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد اقتنت قرابة 20 قطارا من نوع ''كوراديا'' حيث استلمت لحد الآن أربعة منها على أن يكتمل العدد قبل 2020.

وبإطلاق قطار ''كوراديا'' الثاني بين وهران والجزائر، يرتفع عدد الرحلات اليومية المبرمجة بين المدينتين إلى ست رحلات، حيث وفضلا عن الرحلتين اللتين تنطلقان على الساعتين الثامنة صباحا و الثالثة بعد الزوال، تم الاحتفاظ برحلتي الساعتين السادسة صباحا و منتصف النهار واللتين تأخذان وقتا أطول باعتبار أن قطاريهما يتوقفان في كامل المحطات، خلافا لرحلتي الساعتين العاشرة صباحا و الخامسة مساءا اللتين تم إضافتهما مؤخرا واللتين تضمنان التنقل بين وهران والجزائر في ظرف خمس ساعات ويتوقف قطاراهما في محطة الشلف فقط.

وهي ذات المحطة التي يتوقف فيها قطار ''كوراديا'' الذي ينجز رحلته غالبا في ظرف أربع ساعات ونصف، في انتظار الانتهاء من أشغال تحديث خط السكك الحديدية الذي سيمسح مستقبلا لهذا النوع من القطار من قطع المسافة بين وهران والجزائر في ظرف ثلاث ساعات.

وفي انتظار ذلك، تجري بمحطة وهران الجهوية حاليا أشغال إنجاز محطة للخطوط الطويلة، حيث تقترب تلك الأشغال من الانتهاء لتفتح أبوابها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على غرار ما كان عليه الأمر في مارس المنصرم بمحطة الجزائر العاصمة ''آغا'' التي تدعمت بمحطة خاصة بالخطوط الطويلة.