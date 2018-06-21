فاز عبد الكريم مدوار، برئاسة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم، بدون رئيس منتخب، أن سحبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التفويض من الرابطة ما أدى الى انسحاب الرئيس السابق محفوظ قرباج.

وتحصل مدوار الذي يشغل حاليا منصب الناطق الرسمي لفريق أولمبي الشلف، على اغلبية الأصوات. للاشارة خاص سباق الرئاسة ايضا، كل من مراد لحلو (نصر حسين داي)، محمد المورو (جمعية وهراهن)، عز الدين أعراب (وفاق سطيف).