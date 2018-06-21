أكملت شركة Adacel Systems اختبار تركيب واختبار نظام مراقبة الحركة الجوية (ATC) ونظام تدريب بيئة الاتصالات الذكية (ICE) في البليدة بالجزائر، لصالح القوات الجوية الجزائرية، حسب تقرير نشره موقع " shephardmedi".

ووفق تقرير لصحيفة إنجليزية أنه: "بموجب شروط العقد المبرم مع وزارة الدفاع الجزائرية، قدمت شركة Adacel أنظمة محاكاة MaxSim ATC تتألف من برج تحكم متعدد المواضع ورادار النهج ونماذج محاكاة ومراقبة رادارية دقيقة.

وستسمح الأنظمة بتدريب الأفراد والفرق على حد سواء في برج المراقبة وأنظمة التحكم بالرادار.



ومحطة ICE هي نظام مستقل يستخدم في المقام الأول للمساعدة في التدريب على إجادة الطيران وإجراءات الاتصالات.

وسيتم دمج هذه النظم في برنامج التدريب على ATC التابع للقوة الجوية الجزائرية، وسيسمح لمراقبي الحركة الجوية بالوصول إلى الأدوات التي من شأنها تعزيز وتطوير المهارات الأساسية للأداء بما يتماشى مع المعايير الدولية.