أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن مصنع إنتاج العجلات المطاطية للسيارات بولاية البويرة سينطلق في الإنتاج فور اختيار الشريك الذي يمتلك التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال.

وبعد أن أشار في هذا السياق إلى أن "العديد من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في الشراكة في هذا المشروع" الذي سينجز على مساحة 100 هكتار، كما أكد أن "المفاوضات لا تزال جارية لإيجاد شريك حائز على التكنولوجيا اللازمة لإنتاج العجلات المطاطية والذي تستجيب للمقتضيات القانونية التي يفرضها التشريع الجزائري".

كما سيتم التجسيد المتكامل لهذا المشروع الذي سيساهم فيه الطرف الإماراتي ماليا، لإنشاء شركة مختلطة في الجزائر من أجل إنتاج وتوزيع وتسويق العجلات.

وأشار في هذا الشأن إلى أنه وفقا لمضمون الدراسة التقنية التي تم إعدادها ستصل القدرات الإنتاجية لهذا المصنع الذي سيوفر ما لا يقل عن 1000 منصب شغل و5 ملايين وحدة خلال السنة في بداية الأمر، على أن تصل 10 ملايين وحدة في السنوات اللاحقة، مع العلم أن الجزائر تستورد حاليا 7 ملايين وحدة من العجلات المطاطية سنويا