أعرب مترشحون أحرار في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018، عن خيبة أملهم تجاه الاقتراح الذي تدرسه وزارة التربية الوطنية، بتقليص عدد مرات اجتيازهم لهذا الامتحان في المستقبل.

وعبر عدد من المترشحين الأحرار على مستوى بعض مراكز الامتحان بالجزائر العاصمة، عن رفضهم الاقتراح الذي أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية عبر أمواج الإذاعة الوطنية، حيث أكدت أنه لحد الآن يجتاز المترشحون الأحرار شهادة

البكالوريا عدة مرات حسب رغبتهم، ولكن في إطار إعادة تنظيم الامتحانات سيتم تقديم اقتراح لتمكين هؤلاء المترشحين من اجتياز البكالوريا مرتين فقط والحد من نسبة التسجيل انطلاقا من المحاولة الثالثة".

وأوضحت الوزيرة أن المترشحين الأحرار في امتحان البكالوريا دورة 2018 يمثلون 40 % من مجموع المترشحين، وأن من بين هؤلاء المترشحين "هناك من يجتازون الامتحان للمرة الـ 10 أو الـ 15 في حين يجتاز آخرون الامتحان للمرة الثانية للحصول على الاختصاص الذي يرغبون به"، مشيرة إلى أن هناك من بين هؤلاء المترشحين موظفون يسجلون أنفسهم لاجتياز الامتحان وذلك من أجل الاستفادة من 5 أيام عطلة.

وأضافت بن غبريت أن نسبة غياب هذه الفئة "جد هامة وتتراوح ما بين 30 % إلى 35 %".

ولوحظ خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد الغيابات في مركز الامتحان هارون الرشيد وسط العاصمة، يتراوح بين 4 إلى 7 غيابات من أصل 20 مترشحا مسجلا في كل قسم من الأقسام المخصصة للمترشحين الأحرار، أي ما يمثل نسبة تتراوح بين 20 إلى 35% .