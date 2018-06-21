كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي،اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، عن فتح مؤسستين متخصصتين في التكفل بالحروق والجراحة البلاستيكية وزرع الجلد بكل من ولايتي وهران وسكيكدة ،وتتسع كل واحدة منهما لـ 120 سريرا.

مشيرا إلى أن الدولة رصدت غلافا ماليا يقدر ب 600 مليون دج لتجهيز هاتين المؤسستين.

وذكر بالمناسبة ب"النتائج الإيجابية" في مجال التكفل بالحروق بمناطق الهضاب العليا والجنوب، التي تفتقر إلى مؤسسات متخصصة، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية في إطار عملية التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية الكبرى للوطن ومستشفيات المناطق المذكورة.

وأكد وزير الصحة من جانب آخر أن دائرته الوزارية "واعية بأهمية هذا الملف الحساس الذي يصنف من بين أولويات القطاع"،مبرزا أنه سيتم إنجاز 7 مصالح و 8 وحدات استشفائية بطاقة استيعاب تقدر بـ 231 سريرا موزعة عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية من بينها العاصمة،وهران، قسنطينة، سطيف، سكيكدة وباتنة".

كما كشف عن "تجهيز مصالح جديدة وفق قواعد مدروسة"، مؤكدا بأن مشروع القانون الجديد للصحة "أخذ بعين الاعتبار هذه التخصصات التي تسجل نقصا،كما تسعى الوزارة إلى وضع مخطط وطني لتجهيز المصالح التي سيلعب فيها العامل البشري دورا هاما في الوقاية للتخفيض من عدد الإصابات".