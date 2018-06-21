أفادت تقارير صحفية صهيونية، إن وفدا مغربيا نسائيا يقوم منذ الأحد الماضي، بزيارة للكيان الصهيوني ، بدعوة رسمية من وزارة خارجية الكيان الصهيوني، فيما وصف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، المشاركين في الزيارة بـ "العملاء".

وذكرت إذاعة "ريشت كان" العبرية، إن الوفد النسائي المغربي يشارك في فعاليات ومشاريع اجتماعية وندوات "للنهوض بمكانة المرأة"، وقالت الإذاعة الصهيونية، أن الوفد وصل رغم "عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الكيان والمغرب"، دون أن تكشف عن عدد أعضاء الوفد أو هوياتهن.

وأثارت زيارة الوفد النسائي المجهول الهوية، غضبا في صفوف نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من قيام الصفحة الرسمية لخارجية "الاحتلال" على فايسبوك وتويتر، بنشر صور لـ11 مغربيا أثناء زيارتهم لعدة مؤسسات رسمية بالأراضي المحتلة، التي اعتبرت أن الوفد المغربي "يمثل منظمات المجتمع المدني ممن يرون أهمية في الحوار والتواصل مع نظرائهم في الكيان"، وأنهم سيلتقون مع مسؤولين صهاينة ومع برلمانيين في الكنيست.

ووصف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أعضاء الوفد النسائي المغربي بـ"العملاء".