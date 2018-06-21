أنقذت البحرية الليبية، اليوم الخميس، أكثر من 300 مهاجر غير شرعي بعد تعطل قاربين كانوا على متنهما في عرض البحر، بحسب ما أفاد متحدث عسكري.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن "دورية خفر السواحل الزورق "رأس جدير" نجحت في إنقاذ 301 مهاجر غير شرعي شمال منطقة القره بوللي التي تبعد 55 كم شرق

العاصمة طرابلس،ومن بين هؤلاء 46 طفلا وثلاث نساء.

وأوضح ذات المتحدث أن المهاجرين كانوا على متن قاربين مطاطيين من الحجم الكبير تعطل محركهما في عرض البحر.

وأضاف العميد قاسم أن "عملية الإنقاذ استمرت لساعات وكانت مرهقة جدا لدورية خفر السواحل، نظراً لعدد المهاجرين الكبير على متن القاربين".

وأشار إلى أن المهاجرين وهم من 12 جنسية إفريقية مختلفة، وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية قبل نقلهم لاحقا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.