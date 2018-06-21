اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وفق موقع مغربي.

وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" نقلا عن موقع "le 360" الإلكتروني المغربي (غير حكومي)، فقد جاء ذلك في رسالة من محمد السادس إلى بوتفليقة، كشف عنها سفير المغرب في الجزائر، حسن عبد الخالق.

وقال السفير المغربي بالجزائر إن الملك محمد السادس وجه رسالة لبوتفليقة، "عبر فيها عن صادق الشكر والامتنان لتصويت بلاده لصالح الملف المغربي لاستضافة كأس العام 2026".

وحسب نفس الموقع فإن السفير المغربي، كشف له عن جزء من محتوى الرسالة، حيث تضمنت أيضا إمكانية الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

ويعتبر هذا الاقتراح المغربي تطوراً لافتا في العلاقات بين البلدين التي يشوبها التوتر، حيث أنه منذ 1994 والحدود البرية بين البلدين مغلقة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانبين حول العرض المغربي.