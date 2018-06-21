حكمت، اليوم، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت بـ 3 سنوات سجنا نافذا على رعية تونسي بتهمة الانتماء لمجموعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

وكان المتهم البالغ من العمر 23 سنة أوقف في الـ 18 نوفمبر 2017 من طرف عناصر الدرك الوطني لولاية الطارف، أثناء دخوله التراب الوطني، بناء على معلومات أكدت تواصله بعنصرين إرهابيين من الجزائر عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وقد ضبط في هاتفه النقال فيديو يظهر فيه يصنع صاعقة بمواد كيميائية منزلية، وحول بعدها للتحقيق بمدينة تيارت.

ممثل النيابة العامة التمس عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم عن تهمة المشاركة في ارتكاب اعتداء بغرض القتل والتخريب وإنشاء مجموعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، قبل أن تسقط هيئة المحكمة دون محلفين الجناية الأولى أبقت على تهمة واحدة أصدرت بشأنها حكما ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات.