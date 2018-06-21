أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الجديد عبد الكريم مدوار أنه لن يتدخل في صلاحيات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مضيفا أنه سيتم "عن قريب" التوقيع على اتفاقية بين "الفاف" والرابطة المحترفة، تتعلق بتوزيع المهام وتحديد الصلاحيات بين الهيئتين الكرويتين.

وصرح مدوار خلال ندوة صحفية نشطها عقب أشغال الجمعية العامة الانتخابية للرابطة المحترفة المنعقدة بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قائلا: "سيتم التوقيع على اتفاقية بين الفاف والرابطة المحترفة و أتمنى أن نحصل على مزيد من الصلاحيات مقارنة بالسنوات الماضية. وستسمح هذه الاتفاقية، للفاف بالتركيز أكثر على الخطوط العريضة لكرة القدم الوطنية".

ويرى مدوار أن الفاف مطالبة بتسيير أمور هامة جدا تخص الكرة الوطنية عوض تضييع الوقت في مواضيع على غرار المنافسة ومشاكل الأندية. ويضيف رئيس الرابطة في هذا السياق قائلا: "أظن ان الاتحادية ليست مطالبة بالعيش يوميا بمشاكل الأندية وإجراء المنافسة. سندرس بعض ملفات الفاف دون تجاوز الحدود. بهذه الطريقة، يمكننا مساعدة الكرة الجزائرية"، مواصلا يقول: "تبقى أهم أولوياتنا، تحضير الموسم الجديد حتى نكون جاهزين في الموعد المحدد. ستشرع الأندية في تحضيراتها بعد أسبوع، علينا أن نكون في الموعد. وتتمثل مهمتنا في تسيير شؤون الرابطتين الأولى و الثانية. صراحة، لم نضبط بعد برنامجا معينا، سنجتمع مع أعضاء المكتب التنفيذي لضبط الأمور بوضوح".

وفي سؤال يتعلق بالتسويق و حقوق البث التلفزيوني، اعتبر الرجل الأول لجمعية الشلف سابقا، بأن هذا الجانب هام جدا بالنسبة للأندية حيث أجاب قائلا:"علينا دراسة هذه المسألة والتطرق لحقوق البث التلفزيوني من أجل توضيح الأمور. و قد سبق للمكتب المؤقت للرابطة والفاف أن درسا هذا الموضوع وسنعمل من جهتنا على مواصلة دراسة هذا الملف. يجب أن تدركوا بأنه يستحيل على الاندية المواصلة دون حقوق الإشهار والبث التلفزيوني، وسنواصل العمل في هذا المجال حتى نمكن الأندية من الاستفادة منه".