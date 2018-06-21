تسلمت تركيا اثنتين من طائرات "إف 35" الأمريكية في مراسم جرت بمقر شركة "لوكهيد مارتن" في فورت ويرث بولاية تكساس الأمريكية.

وقال المسؤول في قطاع الصناعات الدفاعية التركية سردار ديميريل خلال المراسم إنه "فيما تواصل تركيا خدمة مصالح السلام والأمن العالمي، باعتبارها حليفا ملتزما وموثوق به في الناتو، سيساعد الحصول على "أف 35" على حماية أمننا ووحدة أراضي بلادنا".

من جانبه، اعتبر ممثل هيئة الأركان العامة التركية في المراسم أن توريد طائرات "إف 35" يفتح فصلا جديدا في تاريخ القوات الجوية التركية، وأن تركيا ستقدم قدرات عملياتية أعلى للناتو بعد حصولها على هذه الطائرات.

ومن المقرر أن يتم نقل الطائرتين إلى قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث سيجري تدريب الطيارين الأتراك، وبعد إتمام برنامج التدريبات ستحصل القوات التركية عليهما.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أكد أن أولى الطائرات ستنقل إلى تركيا في عام 2020. ومن المتوقع أن تحصل تركيا على أكثر من 100 طائرة في إطار الصفقة مع شركة "لوكهيد مارتن".