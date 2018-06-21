أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" خير الدين زطشي، أنه سيتم إعطاء صلاحيات أكبر وأكثر أهمية للرابطة المحترفة لكرة القدم، التي يترأسها منذ اليوم الخميس عبد الكريم مدوار، خلفا لـ محفوظ قرباج.

"لن تتكلف هذه الرابطة بالبرمجة وتسيير المقابلات فقط. سنعطي لها صلاحيات أكثر أهمية. رئيس الرابطة سيحضر معنا اجتماعات المكتب الفيدرالي وسيمثل جميع الأندية المحترفة. سيدافع على الأندية وسيعرض مشاكلها في جدول الأعمال من أجل إيجاد الحلول اللازمة"، وهو ما صرح به زطشي عقب نهاية أشغال الجمعية العامة الانتخابية للرابطة المحترفة المنعقدة بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).

وأضاف الرجل الأول في الاتحاد "أهنئ مدوار وأعضاء مكتبه إثر انتخابهم على رأس الرابطة. مدوار ليس بالغريب على الكرة الجزائرية. أظن أنه بفضل خبرته وخبرة أعضاء مكتبه، ستسير الأمور في الطريق الصحيح. اليوم الرابطة ستجد استقلاليتها في التسيير وهو دليل على أن الاتحاد لم يرغب في استغلالها أبدا".

و في رده عن سؤال بخصوص التحكيم، أوضح زطشي أن التحكيم يعتبر "هيئة مستقلة" ولن يتم تسييره من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم. وختم خير الدين زطشي حديثه قائلا:"يجب أن تعلموا أننا تلقينا تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مفادها أن التحكيم لن يسير من طرف الرابطات. التحكيم هيئة مستقلة".