بعد أن صدر خبر في سوق الكلام عن تهميش عمال المركز البلدي لصناعة الزربية بتبسة الذي يضم 17 عاملا وعاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصنفين بأجر زهيد كعمال للنظافة، وانتظارهم لأكثر من عام في انطلاق أشغال رد الاعتبار لهذا الهيكل المهدد بالانهيار، تدخل رئيس المجلس الولائي لدى رئيس الدائرة ليكتشف التماطل على مستوى البلدية، فقد كان أحد الموظفين يمارس التسويف بالرغم من تحضير كل وثائق المقاولة ويتحجج بتعيين مكتب دراسات، بالرغم من أن المصلحة التقنية للبلدية يمكنها القيام بمهام المتابعة، وتحدى هذا الموظف الجميع قائلا ”لا يهمني سوق الكلام ولا المنتخبين”. فعلق الشارع التبسي قائلا ”جريدة الخبر أخرجت رائحة الفساد، ولولاها ربما هرب المقاول من الضغوط، وألغي المشروع”.