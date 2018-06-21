تمكن ديوان الحج والعمرة من إتمام عملية تسجيل وإدخال بيانات الحجاج الجزائريين في بوابة الحج الموضوعة من طرف السلطات السعودية، تمهيدا لاستصدار التأشيرات الخاصة بزيارة البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج 2018. وحسب مصادر من الديوان، فإن العملية سارت بسلاسة، إذ لم يتبق سوى الشروع في إيداع الجوازات على مستوى القنصلية السعودية التي تصدر ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف تأشيرة يوميا. كما شُرع في ترتيبات جديدة تتعلق بنصب خيم عملاقة في المطارات المخصصة لرحلات الحج، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والأشغال العمومية، لاستقبال الحجاج لدى المغادرة والعودة، مع الاعتماد على خدمات متطوعي الكشافة والهلال الأحمر لإرشاد ومساعدة ضيوف الرحمن.