هلك شخص مساء الخميس ببلدية الشريعة بولاية التبسة, كان على متن سيارة جرفتها سيول الأمطار الغزيرة التي تساقطت على هذه البلدية, فيما تم إنقاذ شخصين آخرين, حسب ما علم من الحماية المدنية.



وأضاف ذات المصدر أن سيول الإمطار الغزيرة المتساقطة على المنطقة جرفت سيارة بوادي عبلة كان على متنها 3 أشخاص هلك أحدهم (46 سنة) فيما تمكن عناصر الحماية المدنية من إنقاذ الشخصين الآخرين وتحويلهما مباشرة إلى مستشفى المدينة.



وقد شهدت بلدية الشريعة مساء اليوم الخميس تساقطا غزيرا للأمطار استغرق عدة ساعات و أدى إلى تسجيل خسائر مادية معتبرة بعدد من الأحياء والمنازل التي غمرتها المياه, حسب ما ذكره ذات المصدر الذي أكد بأن وحدات الحماية المدنية تدخلت في حينها لامتصاص المياه من المنازل المتضررة.



وأردف ذات المصدر أن بلديات أخرى من بينها تبسة, و الماء الأبيض و الونزة, و الحويجبات تساقطت فيها كميات غزيرة من الأمطار, تسببت في عديد الخسائر المادية و في احتراق عدادات كهربائية بثلاث عمارات بعاصمة الولاية و سقوط عمود كهربائي تدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد النيران الناجمة عنه.



وأضاف المصدر كذلك أن كل وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة على أتم الاستعداد للتدخل الفوري لامتصاص المياه التي غمرت المنازل بعدد من البلديات.



من جهتها أفادت خلية الاتصال بالولاية بأن وفدا عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية سيحل يوم غد الجمعة بمدينة الشريعة للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات و إعداد تقرير حول الوضعية لإيداعه لدى الهيئات المركزية.