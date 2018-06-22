أعلنت شركة التأمين البريطانية "Endsleigh Insurance Services" أن دراسة حالات التأمين كشفت عن أخطر الوجهات السياحية في العالم.

ووفقا للشركة، فإن نحو ربع حالات التأمين (23%) في عام 2017 كانت في تايلاند، البلد المشهور بشواطئه الرملية الساحرة والمعابد المزينة الغنية والمأكولات الرائعة.

وجاءت في المركزين الثاني والثالث كل من الشيلي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت نسبة حالات التأمين 15%. وحصلت كل من إسبانيا وألمانيا ونيبال والبيرو نسبة 8% من حالات التأمين.

وتلتها فرنسا، حيث تم تسجيل 7% من الطلبات الموجهة إلى شركة التأمين. وجاءت في المركزين التاسع والعاشر جزر الباهاماس والبرازيل (4%) لكل منهما.

وأظهرت الدراسة أن ما يقارب من ثلاثة أرباع (71%) من نفقات التأمين على السفر تتعلق بتوفير الرعاية الطبية الطارئة في الخارج. ويخاطب 11% من السياح شركات التأمين بسبب فقدان أو تلف الأمتعة و4% للحصول على علاج الأسنان.