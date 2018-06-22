تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد ولاية الجلفة، أول أمس، من حجز مسدس ناري أسطواني وبندقية صيد بدون رخصة كانوا بداخل مسكنين.

وجاءت العملية بعد تلقي ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، تفيد بحيازة شخصين لمسدس ناري وبندقية صيد من دون رخصة.

وبعد تحريات معمقة في القضية تم تفتيش مسكني المشتبه فيهما في القضية، البالغين من العمر 31 و 39 سنة، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، أين تم العثور بداخلهما على مسدس ناري أسطواني و بندقية صيد تقليدية الصنع بدون وثائق، بالإضافة إلى 21 خرطوشة أغلبها فارغة من مختلف العيارات.

التحريات في هذه القضية مكنت أيضاً من تحديد هوية مشتبه فيه ثالث في العقد الثالث من عمره، وبحوزته بعض الخراطيش الفارغة و 29 كبسولة خراطيش، بالإضافة إلى 65 مفرقعة يتم تفريغها لتعبئة الخراطيش كانوا بداخل مسكنه.