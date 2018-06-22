نجحت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" اليوم الجمعة في التوصل إلى اتفاق بزيادة إنتاج الخام، بعد تجاوز تهديدات إيران باستخدام "الفيتو" ضد أي مقترح يتضمن زيادة في الإنتاج.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السعودية، أكبر منتج في المنظمة، أقنعت منافستها إيران بالتعاون، وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص في المعروض.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين اليوم الجمعة عقب اجتماع للمنظمة: "اتفقنا على حوالي مليون برميل اقترحناها"، وستنظر الدول الـ 24 المشاركة في اتفاق "أوبك+" غدا السبت في هذا الخيار لاتخاذ قرار نهائي.

وأوضحت مصادر في "أوبك" أن الزيادة ستكون أقل لأن عدة دول، تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة، ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة، بينما لن يسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة. وقدرت المصادر أن تكون الزيادة الفعلية عند 400 ألف برميل يوميا.

وجاء ذلك بعدما سعت موسكو والرياض إلى تعديل تخفيضات الإنتاج المفروضة منذ مطلع عام 2017، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 70 دولارا في النصف الثاني من 2018، بعد أن كانت دون 30 دولارا في مطلع 2016.

وتشارك دول من داخل "أوبك" وخارجها منذ مطلع العام الماضي في اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، لكن تعطيلات إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا وصلت بخفض الإمدادات إلى 2.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.