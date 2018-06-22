يرغب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في انهاء صفقة المهاجم الدولي الجزائري لليستر سيتي, إسلام سليماني قبل يوم الاثنين القادم، حسب ما أفادت به الصحيفة الرياضية المحلية ''ريكورد''.

ويرغب رئيس النادي البرتغالي، برونو دي كارفالهو استعادة سليماني من أجل ''تهدئة المناصرين'' بعد أن طالب العديد من اللاعبين بفسخ عقودهم عقب الاعتداء عليهم في التدريبات الموسم الفارط.

وكان سليماني قد تقمص ألوان نادي سبورتينغ بين 2013 و 2016، تاركا وراءه سجلا إيجابيا بـ57 هدفا في 111 لقاء.

و في 2016، التحق سليماني بالنادي الانجليزي ليستر سيتي ولكن تجربته باءت بالفشل. وقامت بعدها إدارة ليستر بإعارته إلى نيوكاستل الذي خاض معه 4 مباريات فقط.

بالإضافة إلى الفريق البرتغالي، فإن سليماني (30 عاما) يدخل أيضا ضمن اهتمامات العديد من الأندية أبرزها هيباي فورتين الصيني.

ويعاني نادي سبورتينغ من أزمة عميقة قد تدفع بالأنصار المساهمين ("السوسيوس") لإقالة الرئيس خلال الجمعية العامة المقرر إجراؤها يوم غد السبت.