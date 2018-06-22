فاز منتخب نيجيريا على نظيره منتخب أيسلندا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم على ملعب "فولجوجراد آرينا"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 بروسيا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث فشل مهاجموا الفريقين في هز شباك الآخر على مدار 45 دقيقة.

وفي بداية الشوط الثاني وبالدقيقة 49 تمكن "أحمد موسى" مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي إحراز الهدف الأول للنسور بعد عرضية من "موسيس" يستقبلها "موسى" بشكل رائع ويسدد صاروخًا على يسار "هالدورسون".

وواصل "موسى" تألقه في المباراة، وتمكن من إحراز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 75 بطريقة رائعة رواغ بها الجميع. (شاهد الهدف)، وفشل "جيلفي سيجوردسون" لاعب نادي إيفرتون في تقليص النتيجة للمنتخب الأيسلندي، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز يحصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات، فيما يتجمد رصيد آيسلندا عند نقطة واحدة، ليحيي آماله في التأهل للدور الثمن نهائي، ويحيي آمال الأرجنتينأ، حيث ستكون المقابلة القادمة بين المنتخبين حاسمة.