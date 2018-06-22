عين المدرب إدريس غيموز مديرا فنيا وطنيا للفئات الشابة لاتحاد الجزائر، حسبما أعلنه أمس الخميس نادي الرابطة الأولى لكرة القدم.

وأوضحت إدارة النادي العاصمي في بيان لها نشرته في موقعها الرسمي على الانترنت أن "ادريس غيموز عين مديرا فنيا وطنيا للفئات الشابة لاتحاد الجزائر"، مشيرة إلى انه سيكون "مدعوما في مهمته هذه" بثلاثة أعضاء.

ويتعلق الأمر بمصطفى آكسوح، محي الدين مفتاح وعز الدين برارمة الذي كان مدرب حراس المرمى للفريق الأول خلال الموسم الماضي.

من جهته، نصب التقني محمد مخازني مدربا لفئة اقل من 21 سنة، بمساعدة الظهير الأيسر السابق في النادي, طارق غول.

وأضاف بيان النادي انه سيتم لاحقا " تعيين مدربين ومكونين ومربيين آخرين من طرف المديرية التقنية الرياضية".

وحسب المصدر، فان الأمين العام للفريق الاول "محمد بريكي سيشغل بالموازاة مع ذلك منسقا رياضيا للفريق الأول" وهو المنصب الذي شغله محي الدين مفتاح.

من ناحية أخرى اللاعب الدولي السابق عين عز الدين رحيم، مساعدا ثانيا للمدرب تييري فروجي لفريق الأكابر، بعد المساعد الأول كريم خودة ومدرب الحراس الياس بن حاحة والمحضر البدني عادل لعباني.