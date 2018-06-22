عرفت أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي لسكيكدة، أول أمس، فوضى بلغت حد الشجار بين رئيس البلدية المنتمي للأرندي وعضو من الأفالان بسبب ما أصبح يعرف بالحظائر التي ترخصها البلدية لبعض الشباب، حيث إن العضو ذاته استفسر عن الطريقة والكيفية التي تمنح بها هذه الحظائر التي لا تتوفر على أدنى الشروط.. أشغال الدورة حضر فيها أيضا الكلام السوقي بين الرئيس والعضو، حيث حاول كل واحد منهما إظهار قوته متوعدا الآخر. حدث هذا في الوقت الذي تتخبط أحياء مدينة سكيكدة في النفايات المنزلية المتراكمة واهتراء الطرقات وتدهور المساحات الخضراء.