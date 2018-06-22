أثارت صفقة اقتناء مواد غذائية من طرف مصالح إحدى مديريات ولاية تيبازة الكثير من التساؤلات، بعدما تسربت أخبار عن قيام مدير بتخطي جميع مموني ولاية تيبازة والقفز إلى غاية ولاية بومرداس لعقد صفقة مع ممون محظوظ من أجل تزويد بعض البلديات بجزء من حصتها في قفة رمضان. وتساءل الكثير من المتتبعين عن سبب لجوء هذه المديرية إلى ولاية بومرداس وتخطيها كافة الترتيبات والعروض التي تقدم بها ممونون من المنطقة أو من الولاية القريبة منها وتجاهلها لتجار الجملة بالعاصمة، رغم تباين الأسعار التي عادة ما تكون تنافسية بالنسبة لمموني العاصمة. وقال مصدر مطلع إن هذه القضية ستكشف الغطاء عن صفقات تموين أخرى تتعلق بالحقيبة المدرسية، مررها المدير ذاته لصالح ممون واحد ”محظوظ ”على مر مواسم سابقة. فهل ستتحرك مصالح الولاية لتقليم أظافر المستفيدين من هذه التلاعبات؟