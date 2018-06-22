تمكن أفراد عائلة بالحي القصديري الواقع بمزرعة هيشر بوجمعة بالقرب من المقبرة الرئيسية ببلدية عين بسام 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة اليوم من العثور على ثعبان بطول متر وثمانون سنتينمترا وقتله. وحسب ما ورد "للخبر" فإن الثعبان خرج من بين الأحراش متجها لأحد المنازل يوجد به خم الدجاج ليقتات منها، وأضاف ذات المتحدث أن هذا النوع من الزواحف يتكاثر كثيرا في هذا الفصل ، وأشار إلى أن أفراد العائلة تمكنوا بعد المخاطرة بحياتهم من قتله قبل أن يلج إلى المنزل .



وللإشارة فقط فإن مثل هذه الزواحف التي أضحت تتكاثر بكثرة في المنطقة سببها إنتشار الفضلات والأحراش .