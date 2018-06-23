عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بسكيكدة، على جثة إرهابي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأين للجماعات الإرهابية بنفس الولاية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة كدية رأس ردب بلدية تمالوس جنوب-غرب سكيكدة، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 22 جوان 2018 على جثة تعود للإرهابي "بن صغير عبد الناصر" المكنى "أبو زكرياء" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأين (02) للجماعات الإرهابية، وذلك خلال عملية تمشيط بمنطقة وادي جنان ساهل بلدية عين زويتي ولاية سكيكدة".

في سياق متصل،"كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن ذخيرة مملوءة".