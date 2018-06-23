التحق الحارس الدولي فوزي شاوشي ووسط الميدان أبوسفيان بالغ بصفوف شباب بلوزداد قادمان من مولودية الجزائر بعقد يمتد لموسمين، حسب ما أفاد النادي لوكالة الأنباء الجزائرية.

وكان النادي ''الشباب'' قد تعاقدت من قبل مع 12 لاعبا ويتعلق الأمر ب: نساخ، بوسيف وسعيدي (وفاق سطيف)، كنيش (اتحاد الجزائر)، كداد (أولمبي الشلف)، جرار (شبيبة القبائل)، رابطي (اتحاد البليدة)، شطال وشلباب (اتحاد بلعباس) وبولخوة، برامكي ومقراني (مولودية الجزائر).

وشهد النادي في الآونة الأخيرة رحيل العديد من ركائز الفريق بسبب الأزمة المالية على غرار قائد الفريق زكرياء دراوي، والمهاجم الدولي سيد علي لاكروم اللذان التحقا بصفوف وفاق سطيف.

وعلى صعيد الطاقم الفني، قرر المدرب المغربي رشيد الطاوسي ترك منصبه بعد أن فسخ عقده مقابل التنازل عن راتبين مفضلا الالتحاق بنادي وفاق سطيف خلفا لعبد الحق بن شيخة.

وبعد رحيل المدرب المغربي، تعاقدت إدارة ''الشباب'' مع عزالدين آيت جودي الذي قاد مولودية بجاية الموسم الفارط محققا الصعود إلى الرابطة الأولى.