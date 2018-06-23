خطف منتخب البرازيل انتصارا ثمينا في الوقت القاتل من نظيره الكوستاريكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن المجموعة الخامسة لمونديال روسيا.

وسجل كوتينيو الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 90+7.

وأصبح نيمار، بعد هدف أمس، ثالث أفضل هداف في تاريخ البرازيل برصيد 56 هدفا متفوقا على روماريو صاحب الـ55 هدفا، أما الأول في قائمة الهدافين هو الأسطورة بيليه بـ77 هدفا والثاني هو الظاهرة رونالدو بـ 66 هدفا.