حقق المنتخب البلجيكي لكرة القدم خطوة كبيرة على طريق بلوغ الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، بفوزه الساحق على تونس السبت 5-2، واضعا المنتخب العربي على مشارف الخروج من الدور الأول، بعد المباراة بينهما السبت في الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وعلى ملعب "اوتكريتي" الخاص بنادي سبارتاك موسكو، سجل أدين هازار (6 من ركلة جزاء و51) وروميلو لوكاكو (16 و45+3) وميتشي باتواي (90) أهداف بلجيكا التي حققت فوزها الثاني تواليا، وستحجز بطاقتها رسميا الأحد في حال فوز انكلترا على بنما أو تعادلهما.

في المقابل، سجل ديلان برون (18) وهبي الخزري (90+3) هدفي تونس التي ستخرج رسميا غدا أيضا في حال عدم فوز بنما على إنجلترا.