شرع فريق اتحاد الجزائر اليوم السبت, في تربص يدوم عشرة أيام بقمرت (تونس)، تتخلله مباراتان وديتان حسب ما أعلن عنه نادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على موقعه الرسمي.

ويعتبر هذا التربص المحطة التحضيرية الأولى لأصحاب اللونين "الأحمر والأسود" الذين سيخوضون تربصا ثانيا بنيروبي (كينيا) خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 جويلية، تحسبا للمباراة المقررة بكيغالي (رواندا) يوم 18 جويلية أمام نادي رايون سبور الرواندي، لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الرابعة) لمرحلة المجموعات لكأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وكانت إدارة النادي العاصمي قد أوكلت العارضة الفنية للفرنسي تيري فروجي (55 سنة) الذي وقع على عقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، خلفا للمدرب السابق ميلود حمدي الذي التحق بنادي السالمية الكويتي.

بعد الجولة الثانية من منافسة كأس الكاف, يتربع اتحاد الجزائر في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ4 نقاط أمام غور ماهيا الكيني (2 ن) ورايون سبور الرواندي (2ن) بينما يتذّيل نادي يونغ أفريكانز التنزاني الترتيب برصيد نقطة واحدة.