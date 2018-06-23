أكدت صحيفة ''لوفيغارو'' الفرنسية اليوم السبت, أن البرتغالي جورج مانديز وكيل اللاعب الجزائري فوزي غولام، قد اقترح خدمات هذا الأخير على نادي باريس سان جيرمان لتعويض الاسباني يوري برشيش الذي اقترب رحيله عن التشكيلة الباريسية.

وحسب نفس المصدر، فإن إدارة العاصمة الفرنسية رحبت بفكرة التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري لنادي نابولي الايطالي ولكن بشرط أن يكون المنصب الذي ينشط فيه شاغرا.

وتقدر قيمة فسخ عقد اللاعب الجزائري (27 عاما) - الذي يربطه عقد مع نابولي إلى غاية 2022- بحوالي 48 مليون أورو.