أوقع انفجار مجهول المصدر عدة جرحى في نهاية تجمع انتخابي في بولاوايو في جنوب زيمبابوي للرئيس ايمرسون منانغاغوا الذي خرج منه سالماً، وفق المتحدث باسم الرئاسة.

وأفادت عدة مصادر إعلامية نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا بأن "الرئيس ايمرسون منانغاغوا خرج سالما من هذا الانفجار" الذي وقع في ملعب (وايت سيتي) في مدينة بولاوايو بجنوب غرب زيمبابوي أثناء إلقائه خطابا في حملته الانتخابية باعتباره مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقررة في 30 جويلية المقبل.

وقال المتحدث بهذا الخصوص إنه " تم إجلاء الرئيس منانغاغوا بنجاح الى مكان آمن في محافظة بولاوايو" مشيرا الى "الانفجار وقع بالقرب من المنصة" حيث كان يقف الرئيس دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

وتابع المتحدث "نعتقد أن الأمر يتعلق بانفجار (..) تم قريبا جدا من المنصة" حيث كان يقف كبار الشخصيات دون توضيح آخر.

وأشار مراسل لوكالة أنباء (فرانس برس) في المكان إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح في الانفجار دون أن تتضح حالتهم على الفور. وتابع المراسل ان عدة عربات إسعاف حضرت إلى المكان لإجلاء الجرحى.

والاقتراع الرئاسي والتشريعي المقرر في نهاية الشهر المقبل هو الاول منذ استقالة الرئيس روبرت موغابي في نوفمبر الماضي بعد أن حكم البلاد منذ الاستقلال في عام 1980.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار في أحد الملاعب في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس للمغادرة.