عقدت نهاية الأسبوع المنصرم بالمقر المركزي لجريدة "الخبر" الجمعية العامة العادية لمساهمي المؤسسة، نوقشت خلالها العديد من النقاط التي تخص تسيير الشركة للسنة المنصرمة 2017، وقدمت توجيهات بخصوص التسيير للسنة القادمة، داعية مجلس الإدارة إلى استغلال جميع السبل المتاحة من أجل الإبقاء على جريدة "الخبر" في المستوى الذي بلغته من حيث المقروئية وتدعيمها بمصادر جديدة تكون ركائز لليومية من أجل الاستمرارية، خاصة وأن الصحافة المكتوبة تعرف تراجعا في المقروئية على غرار ما هو حاصل في جميع دول العالم.

ومن بين النقاط التي درستها الجمعية العامة الحصيلة المالية السنوية وصادقت عليها كما صادقت على التقرير المالي والأدبي لسنة 2017، و جددت الثقة في التشكيلة الحالية لمجلس الإدارة.