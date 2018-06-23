واصل المنتخب المكسيكي انطلاقته القوية في كأس العالم 2018 وحقق فوزه الثاني على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

تقدم كارلوس فيلا للمكسيك في الدقيقة 26 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يحرز تشيتشاريتو الهدف الثاني في الدقيقة 66، وسجل سون هدف كوريا الوحيد في الدقيقة .90

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده للنقطة 6 في قمة المجموعة، ليعزز فرصه في التأهل لدور الـ16، بينما بقى رصيد كوريا خاليا من النقاط لتقترب من توديع البطولة.

ويتواجد المنتخبين في المجموعة السادسة بجانب كلا من ألمانيا والسويد.