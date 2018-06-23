دعا حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى "استكمال قيادته للبلاد لعهدة جديدة"، تعزيزا للأمن والاستقرار ومجابهة التحديات التي تمر بها الجزائر.

و في كلمة ألقاها خلال ندوة إطارات الحزب التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول لتاج، شدّد رئيس الحزب عمار غول على أن "ما يجمع بين تاج كقيادة والرئيس بوتفليقة هو عقد معنوي وأخلاقي"، متوجها إلى أحزاب الأغلبية التي دعاها إلى استئناف اللقاءات بينها "من أجل إنجاح الرئاسيات"، وكذا الشعب الجزائري ومختلف فعاليات المجتمع المدني الذين دعاهم أيضا "للالتفاف وتجسيد خيار الأمن والصدق والطموح الذي يحافظ على استقرار الوطن في ظل المخاطر المحدقة به".

واعتبر غول الرئاسيات المقبلة "محطة مفصلية" في المرحلة الراهنة، مما يعني -حسبه- ضرورة العمل على إنجاحها "في ظل ظروف هادئة"، تتسم بالأمن و الاستقرار.