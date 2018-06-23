اعتبرت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت، ما يروج بخصوص تورط قضاة في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران "أخبارا غير مؤسسة" الغاية منها "ضرب سلك القضاء وتحويل مسار التحقيق".

وفي بيان لها، أكدت النقابة الوطنية للقضاة أن الهدف من الأخبار الصادرة في بعض وسائل الإعلام حول تورط قضاة في قضية الـ 701 كيلوغرام من الكوكايين هو "محاولة تحويلها من قضية اتجار بالمخدرات إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة ومؤسساتها التي تشرف عليها إطارات تحملت كل مسؤولياتها طيلة مسارها المهني ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة في تطبيق القوانين والسهر على حماية الوطن والمواطن".

وأعربت النقابة في هذا الإطار عن "تفاجئها" مما أسمته بـ"مزاعم" تورط قضاة ذكروا بالاسم في القضية المذكورة "رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق" لتشير إلى "احتفاظها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية والقانونية ضد هذا النوع من التصرفات".