أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن انخفاض احتياطي الصرف للجزائر الذي من المفترض أن يبلغ 85 مليار دولار مع نهاية السنة يدفع السلطات العمومية إلى بذل "المزيد من الجهود" للخروج من التبعية للمحروقات.

وخلال ندوة صحفية نشطها عقب الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب، أوضح أويحيى قائلا "في نهاية شهر ماي، بلغ احتياطي الصرف للجزائر 90 مليار دولار ومن المرتقب أن ينخفض إلى 85 مليون دولار مع نهاية السنة الجارية بسبب استيراد السلع و الخدمات".

وقال اويحيى أن "التوجه نحو المحروقات يسجل انخفاضا وهو الشيء الذي يدفع الجزائر إلى بذل مزيد من الجهود في المستقبل"، معتبرا أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) "من شأنه أن يبطئ الأسعار".