أوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اليوم السبت في بيان لها أن الأمطار الغزيرة التي سجلت ليلة الخميس الماضي على مستوى عدة ولايات شرقية و لاسيما باتنة وتبسة وسوق أهراس لم تتسبب في أضرار معتبرة بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وعلى مستوى ولاية باتنة تسبب تساقط البرد في إتلاف قرابة 30 هكتارا من الأشجار المثمرة وخاصة أشجار التفاح في منطقة حيدوسة شرق الولاية، حسب البيان الذي أشار إلى أن المساحة الإجمالية المخصصة لإنتاج التفاح في جبال باتنة تقدر بـ 4.300 هكتار.

و في ولاية تبسة، تسببت الأمطار الغزيرة في خسارة 15 رأس غنم في حين جرفت المياه رزما من العلف كما أتلفت بعض المساحات المخصصة للرعي.

أما ولاية سوق أهراس، التي شهدت بدورها تساقطا كثيفا للأمطار، فلم تسجل لحد الآن أية خسائر علما أن تقييم الأضرار لا يزال جاري حسب نفس المصدر.

و ذكرت الوزارة في بيانها بالنداء الذي وجهته للفلاحين حيث دعتهم لتأمين محاصيلهم ضد مختلف التقلبات الجوية.