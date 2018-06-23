عين الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف حكما رابعا للمباراة المقررة بين إيران والبرتغال يوم الاثنين 25 جوان لحساب الجولة الثالثة والأخيرة (المجموعة الثانية) لمونديال-2018 لكرة القدم، حسب ما أعلنه اليوم السبت، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

هذه هي المرة الثانية الذي يتم فيهها تعيين عبيد شارف كحكم رابع بعد المباراة الأولى التي جمعت منتخبي البيرو والدانمارك (0-1) التي جرت يوم 16 جوان لحساب اليوم الأول للمجموعة الثالثة.

وسيكون لقاء إيران-البرتغال حاسما للتأهل للدور ثمن النهائي، والذي سيديره طاقم تحكيم من الباراغواي بقيادة أنريك كاسيراس بمساعدة موانيه ادواردو كاردوزو وخوان زوريلا، أما الحكم الخامس فهو التونسي أنور حميلة.