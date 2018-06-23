وصف المغني والممثل البريطاني ستينج زعماء العالم يوم السبت بأنهم ”أشباه رجال وجبناء“ بسبب عدم قدرتهم على حل أزمة اللاجئين.

وقال ستينج أمام تجمع نظمته منظمة العفو الدولية في أثينا ”نشكر الرب على وجود اليونان لأنكم أوجدتم الحل“.

وأضاف ”أظهرتم كيف يكون أسلوب معاملة اللاجئين في الوقت الذي كان آخرون يبنون الجدران وينتزعون الأطفال من أمهاتهم ويوضعون في أقفاص. أنتم تتعاملون بكرم وبإشفاق وتتحلون باللياقة“.

وتابع ”لأن من يُطلق عليهم زعماؤنا، وهم مجموعة بائسة من أشباه الرجال والجبناء، لم يجدوا الحلول ... مرة أخرى تعلمنا اليونان كيف يمكن أن نكون متحضرين“.

ومر ما يقرب من مليون لاجئ عبر اليونان أو تلقوا منها المساعدة خلال عام 2015 في الوقت الذي كان هذا البلد يواجه أزمة اقتصادية طاحنة.

وقال ستينج لرويترز إن سياسة فصل أفراد الأسر عن بعضهم ”وحشية“ و“همجية“.

وتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن سياسة لفصل أطفال المهاجرين عن آبائهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد تداول صور لصغار في أقفاص مما أثار غضبا في الداخل والخارج.