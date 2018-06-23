أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت، مقتل أحد جنرالاته في سوريا. وحسب نبأ قصير أوردته وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني فإن الجنرال الميداني شاهرخ دائي بور قتل في مدينة البوكمال في سوريا "خلال مهمة تقديم استشارات" للقوات الموالية للحكومة السورية.

ولم تعط الوكالة أية معلومات حول ظروف مقتل الجنرال الذي عرفت عنه على أنه قائد سابق لوحدة خلال الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988) وأصيب خلال هذا النزاع قبل أن يتولى مناصب متعددة في سلاح المدفعية.

والبوكمال الواقعة في شرق سوريا على بعد كيلومترات فقط من الحدود العراقية سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة السورية وحلفاؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش) منها.

وتشكل إيران مع روسيا أبرز داعمي نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويتواجد في سوريا آلاف المقاتلين الإيرانيين أو الأفغان الذين تعتبرهم طهران "متطوعين" وكذلك "مستشارين عسكريين" لدعم النظام السوري. وتشير الصحافة الإيرانية في بعض الأحيان إلى معلومات عن خسائر في سوريا.