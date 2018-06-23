لقي، زوال اليوم، ثلاثة أشخاص حتفهم وجرح 10آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مروّع وقع إثر اصطدام بين سيارة سياحية من نوع أكسنت وشاحنة نصف مقطورة على مستوى الطريق الوطني السيار شرق غرب عند منحدر الجباحية المعروف "بمنحدر تيتانيك" بإتحاة الجزائر العاصمة

وقد نقلت جثث الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربعين سنة والجرحى إلى إستعجالات مدينة الأخضرية، هذا وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملاباسات الحادث الأليم