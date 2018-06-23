قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيقا ضد ثنائي المنتخب السويسري شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا بسبب احتفالاتهما ضد صربيا خلال مواجهة الفريقين أمس الجمعة، التي فازت بها سويسرا بهدفين لهدف.

وأعلن الاتحاد الدولي فتح التحقيقات ضد شاكيري وتشاكا، ومن المنتظر توقيع عقوبة على الثنائي.

واحتفل الثنائي ذو الأصول الألبانية، بشعار نسر ألبانيا احتفالا بأهدافهما في المباراة، وهو ما أثار غضب الجانب الصربي وطالبو الفيفا بفتح التحقيقات في الواقعة.

ويأتي شاكيري بهذه الطريقة، ذو مدلول سياسي، حيث ولو في كوسوفو نشبت عدة حروب بين صربيا وكوسوفو لرفضها استقلالها، حيث أعلنت كوسوفو انفصالها عن صربيا عام 2008.

بينما تشاكا ولد لأبوين ألبانيين وقضى والده ثلاثة أعوام ونصف في السجون بسبب تظاهره ضد النظام الشيوعي في يوغوسلافيا.