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مجتمع

تيبازة : عشريني يزهق روح جاره بحجوط

اهتزت مزرعة "سوفطة" ببلدية حجوط تييازة مساء اليوم الإثنين وقع جريمة قتل بشعة نفذها شاب العقد الثاني عمره حق جاره القاصر . وبحسب.

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21/11/2022 - 21:00

تيبازة : عشريني يزهق روح جاره بحجوط
تيبازة : عشريني يزهق روح جاره بحجوط

اهتزت مزرعة "سوفطة" ببلدية حجوط في تييازة مساء اليوم الإثنين على وقع جريمة قتل بشعة نفذها شاب في العقد الثاني من عمره في حق جاره القاصر . وبحسب مصادر محلية فان الجاني البالغ من العمر 22 سنة وجه لجاره القاصر البالغ من العمر 16 سنة طعنة خنجر&nbsp;على مستوى القلب أردته قتيلا ، وذلك على إثر شجار دار بين الطرفين. من جهتها تدخلت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجوط&nbsp; وشنت عملية بحث عن المشتبه فيه بارتكاب الجناية لتلقي عليه القبض في ظرف وجيز في انتظار تقديمه للنيابة.&nbsp;

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21/11/2022 - 21:00

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