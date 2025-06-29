الوطن

القمة العربية تصدر إعلان الجزائر

أصدرت القمة العربية دورتها الواحدة والثلاثين إعلان الجزائر، نصه الكامل:  قادة الدول العربية المجتمعون بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي الفاتح والثاني.

  • 6429
  • 9:27 دقيقة
الخبر

الخبر

02/11/2022 - 15:41

أصدرت القمة العربية في دورتها الواحدة والثلاثين إعلان الجزائر، هذا هو نصه الكامل:&nbsp; نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، الموافق لـــــ 7-8 ربيع الثاني 1444 ه، في الدورة العادية الحادية والثلاثين (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بدعوة كريمة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: استلهاما من تاريخنا المشترك ومن وشائج التضامن العربي الذي تجلى في أبهى صوره خلال التفاف الشعوب والدول العربية حول نضال الشعب الجزائري إبان ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

اشتراك

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder
الخبر

الخبر

02/11/2022 - 15:41

مقالات الواجهة

الاستفتاءات

هل يجب تنظيم نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟

{{ responseText }}

إظهار النتائج

العودة إلى الاستفتاء إجمالي الأصوات : 452

كاريكاتير المزيد

كاريكاتير العدد 11190

العدد : 11190 28-06-2025

الأكثر قراءة

  1. روابط إعلان نتائج "البيام"

  2. نهاية حرمان "الحراڤة" من جوازات السفر

  3. قادة عرب على لوحة إعلانية في قلب تل أبيب

  4. من هي صاحبة المرتبة الأولى وطنيا في "البيام"؟

  5. حالة تأهب قصوى في أوروبا